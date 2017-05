Ritratti, curiosità, Storia: un altro weekend con le mostre di Fotografia Europea

Per chi ama la Fotografia è un altro ricco weekend: riaprono a Reggio le mostre di Fotografia Europea.

Oggi (sabato) alle 16 l'appuntamento per i più piccoli è allo Spazio Gerra con il laboratorio Fiori e bolle di sapone - Viaggio nel fantastico mondo Hippie. Alle 16,30 è in programma la visita guidata alle mostre di Palazzo Da Mosto.

Domani (domenica 28 maggio) alle 10 riaprono le mostre in tutte le sedi espositive. Alle 10, nel centro storico di Luzzara e al fiume Po, la prima delle visite guidate sui luoghi di Un paese, con Paolo Barbaro. Sempre alle 10 ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro a Reggio l'appuntamento è con il laboratorio dal titolo L'archivio dei bambini. Come tutte le domeniche pomeriggio c'è anche #askthevolunteer: alle 16 e alle 18 i volontari di Fotografia Europea sono disponibili per accompagnare i visitatori nelle sedi di mostra di Palazzo Magnani, Chiostri di San Pietro, Chiostri di San Domenico e Palazzo da Mosto.

Fra le mostre del calendario principale, segnaliamo quelle recensite sul sito della Gazzetta di Parma:

Baci, torture e separazione delle razze: il Sudafrica raccontato in foto

Video - Sesso, droga, rock e la fine del mito: Woodstock e gli anni '60 rivivono in foto



In questa fotogallery, ecco alcuni scatti di "Community Era", la mostra sugli anni '60 (Woodstock, ma non solo) nel programma di "Fotografia Europea"

Orari di apertura:

Chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, Chiostri di San Domenico, via Secchi 11, Spazio Gerra, Palazzo Magnani

fino al 9 luglio

venerdì: 18 – 23

sabato: 10 – 23

domenica: 10 – 20



Apertura straordinaria venerdì 2 giugno: 10 – 23



Galleria Parmeggiani e Palazzo dei Musei

fino al 9 luglio

sabato e domenica: 10-13 e 16-19

Apertura straordinaria venerdì 2 giugno: 10 – 23



Museo di Storia della Psichiatria

fino al 9 luglio

sabato e domenica: 10-13 e 16-19

Apertura straordinaria venerdì 2 giugno: 10 – 19



Biblioteca Panizzi

dall’8 maggio al 1° luglio

da lunedì a sabato: 9 – 20

domenica 10 – 13 (fino al 18 giugno)

dal 3 al 9 luglio

da lunedì a sabato 9 – 12.45

martedì, mercoledì e venerdì 16 – 23.30

lunedì e giovedì 16 – 19



