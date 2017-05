Il Gp di Monaco, chiuso con le due Rosse di Vettel e Raikkonen al primo e secondo posto è «una gara che entrerà nella nostra storia». Così il presidente e ad della Ferrari, Sergio Marchionne «E' arrivato quello che aspettavamo da tanto tempo - osserva -. Non solo una vittoria ma una doppietta in un Gp di grande tradizione come questo di Monaco, dove la Ferrari aveva vinto l’ultima volta nel 2001, anche allora con una doppietta, di Schumacher e Barrichello. Oggi è stata una gara davvero emozionante dove si è vista la vera Scuderia».