L'addio di Totti: tributo dell'Olimpico, il capitano in lacrime abbraccia i figli

Addio alla Roma con vittoria e con grandi ovazioni da parte dei tifosi per il capitano Francesco Totti. I giallorossi hanno vinto infatti per 3-2 sul Genoa.

Francesco Totti è entrato in campo al 9' minuto per la sua ultima partita con la Roma. Il numero 10 giallorosso è entrato quando Roma e Genoa erano sull'1-1, sostituendo Salah.

Per la prima volta la tifoseria della Roma ha concesso una standing ovation a un giocatore che entra in campo invece che a uno che lo lascia. La Curva Sud ha salutato l'ingresso del numero 10 esponendo uno striscione con sopra scritto: "Del calcio moderno hai vinto la grande battaglia: 25 anni con la stessa maglia".

IL CAPITANO NON RIESCE A TRATTENERE LE LACRIME. Francesco Totti in lacrime per l'addio alla Roma. Il numero 10 rientra in campo per l’addio alla maglia giallorossa e tutto l’Olimpico applaude mostrando cartelli giallorossi: all’abbraccio a James Pallotta fischi verso il presidente della Roma, poi il giocatore non trattiene le lacrime e abbraccia i suoi figli in campo.

Totti fa un giro di campo all’Olimpico e tutto lo stadio lo acclama mentre lui si inchina al pubblico, la figlia Isabel in braccio e gli occhi lucidi. Dopo che aveva abbracciato in lacrime i suoi tre figli in campo, non sono riusciti a trattenere le lacrime anche molti dei suoi compagni di squadra che lo hanno accolto tra due ali al ritorno in campo: Florenzi e De Rossi sono scoppiati a piangere.

Molti gli striscioni sugli spalti, tra gli altri uno dice "si dica che ho vissuto ai tempi di Totti".

"IO STAREI QUI ALTRI 25 ANNI". «Ci siamo; purtroppo è arrivato il momento che avrei voluto non arrivasse mai». Così Francesco Totti saluta l’Olimpico, nel giorno del suo addio. «Da giorni leggo tante cose su di me, tutte bellissime: e ho pianto tutte le volte, sono giorni che piango, da solo..», ha detto parlando del centro del campo, su una maxi maglia giallorossa col 10 posata sul terreno di gioco. «Lo so, è tardi, volete andare a casa... Ma io starei qui altri 25 anni».

"HO UN PO' PAURA". «Scusate se negli ultimi giorni non ho parlato molto, e non ho chiarito il mio pensiero. Mi tolgo la maglia per l’ultima volta e la ripiego per bene: ora si spegne la luce, e ho paura. Consentitemi di avere un po' di paura; ora ho bisogno del vostro aiuto». Lo ha detto Francesco Totti, leggendo la lettera d’addio al centro del campo dell’Olimpico, che ha risposto "noooo" quando il n.10 ha detto «mi tolgo la maglia per l’ultima volta».





Video: ovazione dell'Olimpico per Francesco Totti