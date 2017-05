Moto e solidarietà: sulle strade dell'Europa per aiutare i bimbi bielorussi

La "motocavalcata" per aiutare i bambini di Gomel è iniziata. Un gruppo di motociclisti è partito da Parma alla volta della Bielorussia, per donare circa 5mila euro raccolti con una lotteria benefica. L'iniziativa si chiama "Raid Help" ed è organizzata da Moto Tep e Help for Children, in collaborazione con Cral Tep, Auser e diversi altri partner cittadini.

Il gruppo è composto da Giampaolo Bertolucci, Roberto Carretta, Massimiliano Falcione, Luigi Incarico, Roberto Magnelli e Giovanni Scaccaglia.

Nel primo giorno di viaggio, lunedì 29 maggio, i parmigiani hanno fatto tappa in Slovenia, a Maribor. Martedì 30 maggio hanno raggiunto l'Ungheria e arriveranno a Gomel nella serata di giovedì 1° giugno.