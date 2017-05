Pomeriggio all'insegna del divertimento nel parco di via Bramante. L'evento "Un pomeriggio insieme per l'orto della pista rossa" ha richiamato grandi e piccini, con un programma di giochi, storie, laboratori d'arte, di tedesco, lezioni di pattinaggio e... anche la vendita di torte e altre golosità. I fondi raccolti serviranno per comprare semi, piantine e attrezzi per gli orti sociali della pista rossa e per il parco in genere.