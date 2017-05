La foto è eloquente: la manda David Vezzali. "Un tempo, le barzellette figurate avevano la didascalia «senza parole» quando il disegno rappresentava una situazione comica chiarissima e non c’era bisogno di utilizzare parole - scrive - . E «senza parole» se la merita anche questa foto. Ma se volgiamo trovarle, eccole: siamo sullo Stradone, da tanti anni c’è un sottopassaggio pedonale, da un paio di settimane c’è un semaforo a chiamata per pedoni e biciclette, però c’è sempre qualcuno che attraversa dove non dovrebbe, mettendosi in pericolo e rischiando di causare tamponamenti tra le auto. Parole sprecate?