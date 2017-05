Stagione lirica, debutto con il ritorno del Rigoletto di Leo Nucci

Il Gala di Capodanno darà simbolicamente il via alla stagione lirica del Teatro Regio che inizierà il 12 gennaio 2018, vigilia di S.Ilario, con un Rigoletto pensato e voluto per i 50 anni di carriera di Leo Nucci. La stagione proseguirà con Roberto Dereveux di G. Donizetti , La Traviata di Verdi al teatro Verdi di Busseto e infine la Tosca di Puccini dal 27 aprile al 6 maggio di nuovo al Regio. Il 28 gennaio prenderà il via la stagione concertistica.

Infine come sempre Parma Danza il cui cartellone prenderà il via il 3 febbraio e che vede tra gli ospiti L' etoile Eleonora Abbagnato (7 e 8 aprile). Particolarmente ricco il cartellone di Regio Young con percorsi per scuole e per famiglie . Da quest'anno il calendario di vendita di biglietti e abbonamenti è scaglionato per andare incontro alle esigenze del pubblico : il botteghino apre il 16 giugno . Tutti i dettagli sulla Gazzetta di Parma di domani .