Foto dei lettori: vincono Tramonto a Berceto e Risotta

"Tramonto a Berceto" e la gatta Risotta vincono i nostri concorsi primaverili dedicati a Gazzareporter, l'app gratuita che vi permette di inviarci foto e video. Il premio è un mese di abbonamento gratuito a Gweb+, per leggere gli articoli a pagamento sul nostro sito.

Per "La primavera a Parma" (chiaramente intendendo tutta la provincia, non solo Parma città), Vittorio Ianelli ha inviato uno scatto di un tramonto a Berceto. Una foto che colpisce, per i colori e la combinazione degli elementi, a partire dalle nuvole che sovrastano i monti. Descrive una primavera che in quel momento - l'inizio di maggio - era ancora fredda, salvo poi trasformarsi in una sorta di estate anticipata meno di un mese dopo...

Nel concorso "Cani, gatti&C." vince la foto di Ilaria, che propone "Risotta, una gatta dolcissima". I lettori hanno inviato comunque molte altre foto di animali, dai caprioli all'ibis eremita che si aggirava per il Parmense.

I concorsi dedicati a Gazzareporter continuano con "La cronaca dei lettori".

Il premio rimane lo stesso: un abbonamento mensile a Gweb+.





Tutte le foto di Gazzareporter