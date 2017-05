Attila è "evaso" dal suo recinto in giardino in piazzale Passo del Ticchiano, zona via Emilia Est - via Parigi. È un pincher nero di 13 anni e non indossa nessun collare. È un po' "nervosetto" e difficile da avvicinare, perché pauroso, ma inoffensivo data la stazza.

Chiunque lo trovi può chiamare il numero 329-2162726 (Anita Lamberti).