Raid Help: 6 parmigiani scortati dalla polizia nelle strade di Gomel Foto

Missione compiuta: i 6 parmigiani partiti alla volta della Bielorussia sono arrivati a Gomel, per consegnare 5mila euro a favore dei bambini. "Raid Help" vede protagonisti Giampaolo Bertolucci, Roberto Carretta, Massimiliano Falcione, Luigi Incarico, Roberto, Magnelli e Giovanni Scaccaglia. L'iniziativa è organizzata da Moto Tep e Help for Children con CRAL Tep, Auser e altri partner. I motociclisti parmigiani hanno percorso 2.435 chilometri, con tappe in Slovenia, Ungheria e Polonia. Al loro arrivo a Gomel, sono stati scortati dalla polizia regionale nelle strade della città. Lunedì inizierà il viaggio di ritorno.