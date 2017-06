Sale a un migliaio il numero di tifosi della Juventus feriti nella calca in piazza San Carlo, dove c'era il maxischermo per assistere alla finale di Champions League contro il Real Madrid e dove lo scoppio di quello che potrebbe essere stato un petardo ha scatenato il panico. Qualcuno ha raccontato di aver sentito gridare "bomba" ed è iniziato il panico. Un bambino, calpestato durante il fuggi fuggi, è rimasto ferito in modo gravissimo. Almeno 6-7 i feriti da codice rosso.