Olimpiadi del Family Cai: vince la condivisione Foto

Sullo sfondo, le più belle montagne dell'Appennino con il Monte Barigazzo, il Molinatico, sua maestà l'Orsaro e il Marmagna. E in mezzo a questo splendido scenario che lo scorso 2 giugno si sono svolte le III Olimpiadi del Family CAI di Parma nel parco delle feste di Pessola.

L'evento ha riscosso un enorme successo: oltre 90 persone fra bimbi e genitori, più di 40 famiglie di almeno 5 nazionalità diverse. Gli oltre 40 bimbi e ragazzi (dai 4 anni fino ai 12), dopo la solenne cerimonia di apertura e gli inni ufficiali, si sono destreggiati in giochi di abilità (dribbling fra i coni, coppiathlon, 15000siepine), equilibrio (prova del fenicottero), spirito di solidarietà e tecnica di progressione con cordata per la prova "uno per tutti..". L'iniziativa infatti rappresenta l'evento principale del gruppo del Family CAI di Parma dove poter mostrare alle famiglie lo spirito di condivisione, amicizia, solidarietà, spirito di gruppo, tenacia e divertimento dei giovani del CAI (secondo l'ideale del fondatore Quintino Sella).

La salita pomeridiana al Monte Dosso è stata "bagnata" da un acquazzone che ha interrotto la gara finale di orienteering, per testare i piccoli alpinisti nella fondamentale dote dell'orientamento in montagna. Ma la tenacia e serenità dei bimbi e ragazzi ha permesso di superare indenni anche la prova finale "acqua a secchiate".

Al termine premiazioni per tutti i bimbi e ragazzi con un grazie agli amici del circolo La Costa di Pessola e arrivederci al prossimo anno.

