I fondi per i bimbi bielorussi di Gomel sono stati consegnati, anche con un momento di festa per gli ospiti della delegazione di Parma. Per i 6 motociclisti di "Raid Help" c'è stato qualche problema tecnico alle moto, "risolto - spiega Massimiliano Falcione - con l'aiuto dei ragazzi bielorussi". Da loro, "un'ospitalità da cui trarre insegnamento".

"Raid Help" vede protagonisti Giampaolo Bertolucci, Roberto Carretta, Massimiliano Falcione, Luigi Incarico, Roberto, Magnelli e Giovanni Scaccaglia. L'iniziativa è organizzata da Moto Tep e Help for Children con CRAL Tep, Auser e altri partner. I motociclisti parmigiani hanno percorso 2.435 chilometri, con tappe in Slovenia, Ungheria e Polonia.

Oggi è iniziato il viaggio di ritorno che, come all'andata, durerà quattro giorni, con diverse tappe.