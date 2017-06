Bike sharing: nuove postazioni al Palasport e all'ingresso del Maggiore

Sono previste due nuove postazioni di bike sharing. Una al Palasport, nel parcheggio scambiatore, in corrispondenza della fermata bus della linea 5. L'idea è quella di fornire un nuovo servizio in corrispondenza di un polo significativo legato a diversi eventi sportivi. L'altra postazione sarà realizzata in corrispondenza dell'ingresso dell'ospedale Maggiore in via Gramsci.

Lo dice una nota del Comune, che prosegue:

Il nosocomio cittadino costituisce un altro polo attrattore per utenti e dipendenti e la nuova postazione si aggiunge a quella esistente in via Abbeveratoia. La progettazione dei due nuovi interventi è in fase di ultimazione e la previsione è di realizzarli entro fine estate. Le due nuove postazioni si aggiungono alle 24 esistenti.

Grazie a questi due interventi viene quindi potenziata la rete di postazioni bike sharing a disposizione della cittadinanza. La rete di bike sharing, negli ultimi 5 anni, ha visto più che raddoppiare il numero degli spostamenti effettuati e triplicare il numero degli abbonati. Nel 2012 erano solo 15 le postazioni esistenti.

