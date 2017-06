Se "Vacanze romane" fosse stato girato a Parma... Le foto del set "che non c'è"

Chi non conosce il film "Vacanze romane"...? Il fotografo Fabrizio Effedueotto si è chiesto: "E se fosse stata scelta Parma per girare il film?". Da qui le foto che proponiamo in questa gallery: il fotografo ha ricostruito un intero set cinematografico, come se negli anni '50 avesse avuto la possibilità di immortalare le riprese del film e il backstage (con tanto di cinepresa d'epoca ricostruita in cartone).





Scrive Fabrizio Effedueotto:

"E metti caso che negli anni 50 fosse stata scelta Parma per girare Vacanze Romane". Questa è la frase che mi è saltata in testa poco tempo fa, mettere in piedi non un semplice shooting con due modelli che impersonassero Audrey Hepburn e Gregory Peck ma anche l'intero set cinematografico che li seguì a Roma per girare Vacanze Romane, non solo cercando attori adatti ma autocostruendo cinepresa, ciak e altri accessori utili a rendere credibile il tutto!

Un grazie immenso a tutti coloro che si sono prestati magnificamente a realizzare la mia idea:

Parma Lindy Hoppers in primis

Attori:

Doina Baltatescu

Barbara Cosi

Federico Strozzi

Luca Pinazzi

Samanta Fosca Reverberi

Francesca Bedogni

Federico Torreggiani

Agnese Montepietra

Ai vespisti Ferri Giancarlo e Digiesi Filippo

Al mio fornitore di accessori Giuseppe Cocconcelli

E al mitco Luca Bau che mi ha supportato nella gestione del set, 8 persone da spostare e armonizzare non sono uno scherzo!



