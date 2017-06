Una siringa gettata per terra, fra la carreggiata e il marciapiede. Succede nel quartiere Montanara e lo testimonia, con foto, la lettrice Margherita Raffaini. Le foto, spiega, sono state scattate questa mattina "mentre mi recavo al mercato rionale del quartiere Montanara, con mia figlia piccola". Questa la scena che descrive: "Scendo dall'auto e mi trovo a bordo marciapiede l'immancabile siringa usata! Noi che amiamo e viviamo Parma non ne possiamo più, per favore deviate voi le nostre richieste all'amministrazione, che pulisca lo schifo davanti agli occhi di tutti".