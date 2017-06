Spacca i vetri di sei auto e tenta di investire chi aveva provato a fermarlo Foto

(C.C.) "Una notte assurda e allucinante". La racconta così A.G, 42 anni, che alle 2 in via Kennedy ha provato insieme ad alcuni amici a fermare un uomo che stava spaccando i lunotti di diverse auto - almeno sei - per fare bottino. Un bottino particolare, a quanto pare. "Anche lui aveva l'auto parcheggiata, una Punto bianca con la gomma anteriore bucata. E da una delle auto danneggiate aveva tirato fuori proprio una gomma di scorta. Sembra incredibile ma io credo che cercasse proprio quello: di cambiare la ruota della sua auto....". Lo descrive come un uomo dalla carnagione chiara e i capelli neri, barcollante e in stato di alterazione. Tanto che quando il 42enne e gli amici, passati di lì per caso, gli hanno urlato di smetterla e hanno chiamato la polizia, lui ha fatto spallucce. Poi, di fronte alle "insistenze", ha provato a inseguirli minacciandoli con la chiave inglese usata come attrezzo da scasso e infine è risalito in auto ("sì, con la gomma bucata"), ha provato a travolgere chi lo aveva disturbato ed è fuggito. Sulle sue tracce la polizia. Mentre in via Kennedy sono rimaste le altre tracce, quelle del suo passaggio: vetri rotti, piccoli bottini e sangue ovunque. Perché nel suo blitz si è ferito. Ma anche in questo caso ha fatto spallucce e ha proseguito come se niente fosse...