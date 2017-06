"Quel contenitore diventato un po' discarica, un po' latrina, un po' ufficio del pusher"

"Questo è Piazzale Santa Croce, inizio di Strada Cocconcelli, cuore di Parma oltretorrente". A mostrare le eloquenti foto sui social network è un residente, Giuseppe Finzi. "Da mesi chiediamo, con lettere al Comune, ai Vigili, alla Questura, di rimuovere questi contenitori di abiti usati, che sono diventati una discarica abusiva. Dietro la quale, oltretutto, la sera si apposta stabilmente un pusher, che rimane nascosto alla strada. E, sempre alla sera, diviene un bel bagno pubblico, per liquidi e per solidi!!! (Chiedere agli operatori ecologici costretti a pulire!). Allora, vogliamo fare qualcosa per l'igiene,la dignità, la bellezza di questa città? Sindaco, se ci sei batti un colpo!"