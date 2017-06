Parma-Bielorussia, andata e ritorno. In 11 giorni hanno percorso 5.485 chilometri i 6 motociclisti parmigiani che hanno portato una donazione a Gomel, per i bimbi colpiti dagli effetti delle radiazioni di Chernobyl.

"Raid Help" ha visto protagonisti Giampaolo Bertolucci, Roberto Carretta, Massimiliano Falcione, Luigi Incarico, Roberto, Magnelli e Giovanni Scaccaglia. L'iniziativa è organizzata da Moto Tep e Help for Children con CRAL Tep, Auser e altri partner.

In questa gallery, ecco alcune foto degli ultimi giorni di questa esperienza.