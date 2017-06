10 anni di Polverosa tra bici d'epoca e tortelli Foto

La Polverosa: «una storia di polvere e tortelli», questo l’ormai celebre slogan di una manifestazione che a Montechiarugolo coniuga ciclismo d’epoca, vecchie strade bianche che ancora punteggiano gli angoli più suggestivi del nostro territorio, prodotti tipici e gastronomia tradizionale. Una storia che quest’anno compie dieci anni. E oggi ha avuto il suo prologo: «La Polverosa Gravel», escursione in Val d’Enza e Val Parma, per questa nuova forma di due ruote da corsa adatta ad ogni tipo di terreno; ill «Grand Manège Velocipedique», corsa in pista per bici storiche sul tracciato dell’Ippodromo del Castello, seguita nel pomeriggio dalla «Polverosa dei Piccoli» in contemporanea alla «Pedalata Gourmet».

Alla presenza di «Monsieur Roubaix», soprannome del fuoriclasse fiammingo Roger De Vlaeminck, vincitore di quattro Parigi-Roubaix e di tre Milano-Sanremo, l’evento clou sarà la tradizionale pedalata di domenica sui tre percorsi da 40,70 e 100 km, tra campi di grano dorato, verdi colline e strade polverose con la tradizionale tortellata finale all’ombra del maniero.