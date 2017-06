Federico, 18 anni oggi: l'emozione del primo voto

Il regalo dei 18 anni? La prima volta al voto. E' arrivato col sorriso al "suo" seggio 112, Federico Boccucci. La combinazione ha voluto che il giorno del suo diciottesimo compleanno coincidesse con quello della chiamata alle urne per la scelta del sindaco di Parma. Alle 16.45 è arrivato alla scuola Albertelli-Newton in bicicletta insieme ai genitori, pronto al debutto. Una curiosità tra le tante che i componenti delle commissioni incrociano ai seggi: l'occasione per fare due chiacchiere, "celebrare" la giornata. E consegnare la scheda tra le mani di un emozionato neo18enne.