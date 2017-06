Il caso ha voluto che non passassero auto e che nessuno stesse camminando sul marciapiedi e sulle strisce pedonali. Tragedia sfiorata questa mattina in via Galimberti, quando una grossa pianta cresciuta in un giardino privato si è accasciata ed è finita in strada. Gli unici danni segnalati sono quelli alla cancellata dell'abitazione, travolta dalla forza dell'albero.