I crociati esultano: le foto dei rigori

Il Parma va in finale!

La partita Parma-Pordenone si decide ai rigori, dopo il pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari.

Ai rigori, per il Pordenone segnano Martignano, Padovan, Suci e Burrai.

Frattali para un rigore a Misuraca ma anche Scavone sbaglia e prende il palo.

Per il Parma vanno in rete Edera, Scaglia, Munari, Corapi e Lucarelli. Il capitano, che aveva iniziato la partita in panchina, segna il rigore decisivo per la vittoria che vale la finale di sabato 17 giugno, sempre a Firenze.

Ecco le foto di Anna Rita Melegari