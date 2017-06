Incendio a Londra: le foto della torre in fiamme

Un primo dramma venne sfiorato nel 2013 alla Grenfell Tower, il grattacielo residenziale distrutto da un grande incendio in nottata a Londra. Secondo il Guardian online, il Grenfell Action Group, il comitato di cittadini che l'anno scorso ha lanciato un allarme sulle carenze di sicurezza, sostiene che a causa di una sovratensione nel 2013 è stato evitato per un soffio «un incendio dalle conseguenze drammatiche», in un momento in cui «i residenti hanno vissuto un periodo terrificante di sovratensioni che in seguito si è capito erano provocate da cablaggi difettosi».

Secondo il comitato sia il comune sia l’azienda comunale che gestisce le proprietà di Kensington e Chelsea hanno ignorato gli allarmi del Grenfell Action Group.

«Ci sono dei morti» nell’incendio alla Grenfell Tower di Londra, ma «sul numero delle vittime non possiamo ancora esprimerci»: lo ha detto la responsabile dei vigili del fuoco addetti all’operazione in un briefing trasmesso in diretta da Sky news.

La London Fire Commissioner, Dany Cotton, ha definito l’incendio di stanotte «senza precedenti» nei suoi 29 anni di carriera nei vigili del fuoco.

Ha poi confermato che i feriti ricoverati in ospedale sono al momento 30 e sottolineato le condizioni estreme in cui si è dovuto operare e si sta operando per spegnere le fiamme.

Nessuna ipotesi al momento sulle cause dell’incendio. La priorità al momento è completare l’azione di spegnimento dei focolai che tuttora ardono e poi - non appena le condizioni lo permetteranno - ispezionare ciò che resta del grattacielo.