Un uomo è stato fermato in piazza a Sorbolo, ieri sera attorno alle 22,15, mentre tentava di vendere una bicicletta. Chiedeva 30 euro. Quando i carabinieri gli hanno chiesto come mai l'avesse, l'uomo non ha saputo giustificarne il possesso... I carabinieri lanciano un appello: se il proprietario riconosce questa bici può rivolgersi alla caserma di Sorbolo.