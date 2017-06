Un grosso ippocastano è caduto sul sagrato della chiesa di Bannone (Traversetolo). La Protezione civile è intervenuta per sgombrare l'area e metterla in sicurezza. E' il parroco don Andrea Avanzini a rendere noto l'accaduto - con tanto di foto - via Facebook.

Don Andrea ha scritto attorno all'una della scorsa notte: "Terminato ora sgombero sagrato Chiesa Bannone. Crollato per temporale ippocastano di 15 metri e oltre sano. Hanno lavorato uomini della Protezione civile guidati da pres.Alex Uccelli e sindaco Simone Dall'Orto. Grazie e buona notte".

Sul social network, don Avanzini spiega che sono state necessarie tre ore di lavoro per sgomberare il sagrato. E' comunque andata bene: non ci sono feriti. Ora lo spazio è aperto e sicuro.