Grossa pianta cade sulle auto parcheggiate. Una lettrice: "Tragedia sfiorata, poco prima ero lì con mia figlia"

"Tragedia sfiorata in via Boudard". Lo dice la lettrice Rossella Carini nel messaggio con cui segnala quanto avvenuto in una strada nella zona di via Emilia Est. E in effetti le foto sono eloquenti: complice il maltempo di ieri sera, una pianta è caduta su alcune auto parcheggiate. Non ci sono feriti ma, fa notare Rossella Carini, poco prima lei e la figlia si trovavano proprio lì. Erano appena rincasate quando la grossa pianta è crollata.

Dice Rossella Carini:

"Ieri sera il temporale ha causato molti danni come il crollo di una pianta quarantennale in via Boudard 14 a Parma che per poco non ha colpito le persone.

Come vedete dalle foto la pianta era esterna al cortile privato, in terreno comunale, e una rete divisoria li separa. Sotto la violenza del vento e della pioggia è crollata sulle auto parcheggiate. La Volkswagen nera è la mia. Avevo fatto appena in tempo a scendere dall'auto con marito e figlia, entrare in casa, che la pianta è crollata sfondando il parabrezza e altri danni che non si riescono a vedere perché coperta da rami e foglie.

Qualche mese fa la Gazzetta aveva segnalato con un articolo e foto, un altro crollo che fortunatamente non aveva causato danni né a cose né a persone. Era andata bene così. Quando i tecnici comunali erano venuti a rimuovere la pianta crollata mesi fa, non avevano valutato altri pericoli imminenti".

La lettrice continua: "Ora chi pagherà i danni? Perché il Comune non ha fatto a suo tempo una verifica seria ma ha rimpallato le competenze, i tecnici comunali tagliano i rami ma non li portano via perché tocca ad altri. Quindi se le piante di competenza comunale crollano sulle auto private per incuria, di chi è la competenza?".