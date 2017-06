Ecco i nuovi cestini per la differenziata al Parco Ducale e in Cittadella

Nuovi cestini per la raccolta differenziata al Parco Ducale e in Cittadella: nei giorni scorsi sono state posate sei nuove batterie di cestini multimateriale per la raccolta differenziata all'interno delle due aree verdi. Nei nuovi cestini è possibile conferire carta, plastica e organico. Al Parco Ducale le batterie di cestini sono state collocate nel viale Sud, a fianco dell’area gioco bimbi; nel viale centrale, vicino al chiosco bar; sempre nel viale Centrale, vicino al laghetto; nella zona nord – est del Parco, in prossimità del palazzo Ducale ed a fianco dell’ingresso della serra. Nel Parco della Cittadella si trovano nella zona dell'ingresso da viale delle Rimembranze, a fianco della fontana, e vicino al chiosco bar.