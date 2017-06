Parma Marathon, ecco le maglie dell'edizione 2017 Foto

Sarà rossa per le donne e nera per gli uomini, la maglia tecnica destinata a chi, il 15 ottobre, correrà i 42 km della Parma Marathon. E’ stata presentata ieri e anche quest’anno sarà firmata da Macron, sponsor tecnico ufficiale dell’evento.

«Molti si aspettavano che avremmo ripreso il tema “camouflage” dell’anno scorso - spiega Giorgio Borgognoni, area manager responsabile del progetto running -. Invece abbiamo scelto una fantasia più geometrica, effetto 3D, ideale per la corsa e anche per il tempo libero».

Nuova grafica ma stessi materiali, poliestere smerigliati, «un tessuto particolarmente liscio, che quindi evita problemi di irritazione, oltre che più leggero rispetto alle maglia tradizionali e dal maggiore potere traspirante - aggiunge - Il giusto premio per chi affronterà la fatica dei 42 km».

Insomma, mancano quattro mesi alla seconda edizione di Parma Marathon ma già l’entusiasmo si fa sentire. «Rispetto allo scorso anno - spiega Fabio Terzoni, uno dei dirigenti di Parmarathon Asd - il percorso è praticamente confermato: partenza dalla Cittadella, centro storico, Mamiano e ritorno. Una novità, però, ci sarà: la 30 km partirà dal parcheggio scambiatore Sud, in via Langhirano. Due partenze diverse, dunque, ma un unico arrivo in Cittadella».

Tra gli iscritti alla maratona ci sarà anche Maria Luisa Garatti, presidente dell’associazione «Se vuoi puoi», nata a gennaio con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Aism e i suoi progetti di riabilitazione: «Vorrei aiutare chi, come me, è affetto da sclerosi multipla ma non può più muoversi. La corsa mi ha aiutato tanto e vorrei essere uno stimolo per gli altri». Maria Luisa, bresciana ma allenata da un parmigiano, Matteo Torre, dal 9 al 15 ottobre correrà in tutto 105 km: tre mezze maratone (Verona, Padova e Bologna) e la Parma Marathon, per ottenere una traccia Gps a forma di cuore. La nostra città sarà così il palcoscenico finale di questa bella e importante iniziativa nazionale.

«Non mancherà il sostegno a un’altra associazione benefica, Giocamico Onlus - sottolinea il presidente di Parmarathon Paolo Peschiera -, con la consueta camminata non competitiva».