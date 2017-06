La carovana crociata si è messa in marcia alla volta del Franchi. E gli ultimi aggiornamenti dicono che sono più di 5000 i biglietti venduti a Parma. Un esodo di massa carico di entusiasmo che non si registrava da 12 anni, quando nel 2005 i parmigiani invasero il Dall'Ara di Bologna per lo spareggio salvezza.

Sono invece quindici i pullman partiti questa mattina da Alessandria per Firenze. In tutto sono 2.200 i tifosi al seguito della squadra, che sogna di tornare nella serie cadetta dopo 42 anni.