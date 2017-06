La segnalazione arriva da Martina, che risiede in largo Remo Coen.

"Anche stanotte, come ogni lunedì notte, si è dormito ad intervalli a causa dell'intervento dei mezzi dei rifiuti.

In questa occasione i passaggi si sono avuti nell'ordine: alle 23:40, alle 02:00 e alle 06:20.

Poi stamattina esco sul balcone e trovo la situazione in allegato e ora il solito vicino di casa che sta ripulendo: senza dilungarmi troppo penso che ci sia qualcosa che non va".