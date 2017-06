La banda degli scooter torna in azione. Ma stavolta è costretta a fuggire Foto

Li ha sorpresi il padre del ragazzo proprietario dello Vespa. Era parcheggiata sotto casa, e quando si è affacciato alla finestra, allertato da rumori sospetti, i ladri avevano già spaccato il bloccasterzo e forzato il blocchetto della serratura. A quel punto si sono visti scoperti ed è iniziata la fuga da via della Salute ai borghi limitrofi.

Nel frattempo era scattata la chiamata alla Questura e sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volanti, che si sono messi sulle tracce del terzetto. Che per ottimizzare la fuga ha abbandonato la Vespa su cui era arrivato, risultata a sua volta rubata, a terra.

La tecnica utilizzata dei tre giovani sembra la stessa di un furto avvenuto nei giorni scorsi in via Cappelluti. Anche in quel frangente, alcuni ragazzi hanno rubato un ciclomotore parcheggiato in strada, abbandonando uno scooter rubato. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia.