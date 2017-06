«Io, pastore di giorno e pole dancer di sera»

Una sorta di versione positiva e bonaria di Dr. Jackill e Mr. Hide di casa nostra, che di giorno veste i panni del pastore e del taglialegna e di sera volteggia leggero attorno ad una pertica. Guardando Vittorio Rozzi, pastore monchiese classe 1978, sembra difficile immaginarselo nei panni di un pole dancer: è alto e ben piazzato, i capelli biondo platino sono raccolti in centinaia di treccine che arrivano fino metà schiena e il suo fisico è scolpito dal duro lavoro nei boschi. Eppure quando si avvicina alla pertica - per cimentarsi in una disciplina che è a metà strada tra la ginnastica e la danza con la pertica - è come se la sua stazza si dissolvesse e lui sembra leggerissimo nel volteggiare o nello stare sospeso attaccato solo con le mani. «La mia passione per il ballo è nata 5 anni fa con l’Hip Hop e il Reggaeton - afferma Rozzi -. Ho iniziato quindi a seguire i corsi della coreografa Virginia Tarabella, che insegna in una palestra di Carrara, la Royal Gym Hdemi, e mi sono appassionato. Grazie a Virginia ho scoperto poi la pole dance: inizialmente facevo un’ora alla settimana, ora siamo a tre ore di lezione di gruppo in cui sono l’unico uomo». Aspira all’agonismo Vittorio, ed intanto si esibisce con gli altri frequentatori della scuola in divertenti coreografie (la prossima esibizione è il programma per il venerdì 30 a Massa) in cui va in scena travestito da Babbo Natale, oppure da Wonder Woman. «Con la pole dance alleno il fisico a ritmo di musica - prosegue il pastore ballerino -: è una disciplina molto tecnica e dura, mai avrei pensato che fare la legna potesse essere una passeggiata a confronto». Prima di tutto, però, Vittorio è un pastore. «Abbiamo sempre avuto delle bestie - spiega lui - mucche e pecore, per lo più». Ora l’attività di Vittorio si concentra sulle pecore sarde - ne ha una ventina - e sulle capre, circa 40. «Sono arrivato ad avere 150 capi - spiega il 38enne - ma ho capito che mi conviene tenerne meno. Con le capre produco formaggio, mentre le pecore le faccio riprodurre e vendo gli agnelli. Una cosa è certa, animali al macello non ne porto». Anzi, ne crea dei personaggi. Si, perché Vittorio Rozzi non è solo un pastore e un pole dancer, ma anche una star nascente del web, con circa 4 mila follower su Instagram e quasi 1200 amici su Facebook che seguono con passione le vicende di Abbondio e Osvaldo. Chi sono, vi chiederete. Osvaldo e i suoi figli, gli «Osvini», sono una capre ma la vera star è Abbondio «una pecora nata con una malformazione agli zoccoli - come spiega Rozzi -. All’inizio pensavo che non sopravvivesse e invece mi ha stupito e col tempo mi ci sono affezionato. Più che una pecora è un animale da compagnia e vorrei che potesse essere riconosciuto come tale dalla legge». Fa sorridere vedere Abbondio - nei video pubblicati sui social - travestito da emiro arabo oppure con la camicia hawaiana in riva al mare, o ancora nel giorno delle sue nozze con un’altra pecora, Giusy. A suon like e condivisioni, le avventure della pecora più social del monchiese sono state notate da alcuni produttori Sky, che hanno contattato Vittorio per proporgli un provino per il programma tv «Il contadino cerca moglie». «Il provino è andato benissimo, i produttori sono venuti a Monchio e mi hanno seguito per una giornata intera. Purtroppo, alla fine, la rete ha scelto altri candidati, ma nel frattempo i video sono stati notati anche da un’agenzia di stampa inglese, la Caters News Agency, che si è interessata alla storia di Abbondio».