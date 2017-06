Cani da adottare

CIUFFO

Va d’accordo con tutti

Delizioso Lagotto maschio di 4 anni. Inizialmente è timoroso, ma sono sufficienti un po’ di coccole per fargli acquistare velocemente fiducia. Va d’accordo con tutti, umani e cani.

THEA

Amorevole ed equilibrata

Amorevole meticcia di Pastore Tedesco di 7 anni. Molto equilibrata, cerca il contatto con le persone. Sta seguendo il trattamento contro la leishmaniosi. Compatibile con i cani maschi.

LEO

Timido e riservato

Splendido incrocio di Pastore Maremmano di 6 anni. È timido e riservato, ma con le persone di riferimento dimostra tutto il suo affetto. Non compatibile con cani maschi e con gatti.

MAX

Simpatico e coccolone

Bellissimo maschio di 11 anni dal carattere molto simpatico e coccolone. Adora le carezze, di cui non è mai stanco, e non perde occasione per giocare. Saprà essere un ottimo amico.

GIANO

Da troppo tempo in canile

Dolce Segugio Maremmano maschio di 8 anni. Da troppo tempo in canile, ha bisogno d trovare una famiglia che lo ami e che lo porti a fare lunghe passeggiate nel verde. Non idoneo alla caccia.