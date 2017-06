Frane, smottamenti e vento forte: danni al Nord-Est

Dopo giorni di caldo africano, l'Italia è divisa in due: mentre al centro sud il sole è ancora protagonista e le temperature restano abbondantemente sopra i 35 gradi, temporali e grandinate, con quasi 300mila fulmini generati in 12 ore, hanno investito le regioni settentrionali e il nord est in particolare, provocando non solo un calo delle temperature ma anche allagamenti, frane e ulteriori danni all’agricoltura, già pesantemente colpita dalla siccità.

Una situazione che si protrarrà anche nei prossimi giorni. "Sul nord le precipitazioni saranno frequenti e abbondanti, in particolare fra le Alpi e l’alta pianura - dicono da Meteo.it - mentre sulle regioni centro meridionali le precipitazioni continueranno ad essere scarse o assenti, con un’ulteriore accentuazione del caldo a metà settimana e temperature con picchi di 40 gradi". La siccità affligge la capitale, dove si sta valutando la chiusura, almeno parziale, dei "nasoni", le storiche fontanelle di Roma.

Ad essere interessate da piogge e temporali sono state soprattutto la Lombardia e le regioni del nord est. Un ragazzino di 13 anni di origine marocchina è scomparso nelle acque del fiume Adda a Bocchi di Comazzo, in provincia di Lodi, mentre stava facendo il bagno. Sorpreso con il fratello più piccolo dalla corrente che si è ingrossata improvvisamente, non è riuscito a tornare a riva. E disagi si sono registrati per una tromba d’aria che ha scoperchiato il tetto di una palestra a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia, e nel bergamasco, per diversi allagamenti. Milano, dopo i 40 gradi percepiti ieri, si è invece svegliata sotto un violento temporale che non ha provocato però problemi particolari.

Il maltempo ha colpito pesantemente anche in Alto Adige, dove una frana ha interrotto la statale del Brennero all’altezza di Chiusa senza però coinvolgere persone, in Friuli Venezia Giulia, dove violenti temporali e bufere di vento hanno interessato una sessantina di comuni lasciando duemila utenti senza luce, e in Veneto. A Enego, un piccolo comune dell’altopiano di Asiago in provincia di Belluno, una frana di acqua e fango è scesa come un torrente tra le case, tagliando in due il paese. Il muro di ghiaia e fango alto oltre un metro e mezzo ha provocato danni alle abitazioni, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Pesanti danni anche nel trevigiano, dove sono caduti chicchi di grandine grandi come palline da ping pong.

Situazione completamente diversa al centrosud, dove sole e caldo hanno caratterizzato la giornata. Le temperature sono state leggermente più basse di quelle di ieri ma in alcune zone hanno abbondantemente superato i 35 gradi. E’ il caso di Peschici, sul Gargano e Montesilvano, in Abruzzo, di Cassino nel Lazio e Ascoli nelle Marche, dove si sono raggiunti i 41 gradi percepiti. 37, invece, i gradi percepiti a Roma.

DANNI DA MALTEMPO IN VENETO. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per una serie d’interventi legati al maltempo nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza, circa 130 le chiamate di soccorso per frane, smottamenti e alberi su sede stradale e allagamenti. A Vicenza squadre del comando a Cismon del Grappa per il recupero di un pullman rimasto bloccato in un sottopasso allagato: nessun passeggero è rimasto coinvolto. Altre squadre dei pompieri a Enego per detriti che ha interrotto la circolazione tra il settimo e l’ottavo tornante, più altri smottamenti sempre nella zona.

Numerose chiamate anche per alberi pericolanti su sede stradale nei comuni: Bassano, Cartigliano, Rossano, Zugliano, Schio, Arsiero, Torre Belvicino, Valli del Pasubio. E’ inoltre in corso da ieri la ricerca di una persona scomparsa nel territorio di Recoaro. Circa 30 gli interventi tra quelli risolti e da evadere. A Belluno i vigili del fuoco sono stati impegnati per una serie d’interventi che riguardano il taglio piante, allagamenti e smottamenti in tutta la provincia, particolarmente colpita la Valbelluna. Una frana ha interrotto la circolazione lungo la SR 203 al km 18+200. Una signora del posto è stata portata in ospedale ad Agordo per accertamenti in quanto spaventata dal movimento franoso. A Ponte nelle Alpi un fulmine ha danneggiato il tetto di un’abitazione. Già evasi 15 interventi, altrettanti in corso di risoluzione e di attesa. Treviso: oltre 70 le richieste d’intervento legati a danni d’acqua per allagamenti soprattutto nella zona pedemontana: particolarmente colpita la zona di Vittorio Veneto.