L'eleganza del Settecento nella villa della Dama con l'ermellino

La villa era quella di Cecilia Gallerani, la celebre Dama con l'ermellino ritratta da Leonardo da Vinci. Le persone in abiti del Settecento sono figuranti di Parma e di varie città. Gli obiettivi sono quelli delle macchine fotografiche di Giovanni Garani, presidente del gruppo Obbiettivo Natura, e di Fabio Fornasari. Le foto della gallery che pubblichiamo sono state realizzate nei giorni scorsi a Villa Medici del Vascello, nel Cremonese.

Lo staff della villa e il gruppo Noblesse Oblige di Salsomaggiore hanno organizzato un evento in abiti settecenteschi nello storico edificio e nel suo parco di 12 ettari, in cui si trovano architetture di diversa ispirazione artistica e varie essenze vegetali. Villa Medici del Vascello si trova a San Giovanni in Croce, paese fra Casalmaggiore e Piadena, in provincia di Cremona. La villa fu costruita nel 1407 dal signore di Cremona Cabrino Fondulo, che scelse una posizione strategica rispetto ai territori di Parma, Mantova e Brescia (all'epoca al centro delle contese fra il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia e lo stato dei Gonzaga). A.V.

