Quattro turisti travolti da una mareggiata: un morto a Savona. A Milano esonda il Seveso

Il maltempo continua a flagellare il Nord Italia. Un forte temporale ha colpito Milano, mentre a Savona un uomo è morto dopo essere stato travolto da una mareggiata.

ESONDA IL SEVESO. Strade allagate a causa dell'esondazione del Seveso a Milano. I problemi alla circolazione si sono concentrati n via Valfurva, dove un tratto di strada è stato invaso dall'acqua proveniente dalle vasche di contenimento del fiume.

QUATTRO TURISTI TRAVOLTI DA UNA MAREGGIATA A SAVONA: UN MORTO. Una persona è morta annegata in mare a Savona e altre tre sono state soccorse e tratte in salvo da uomini della Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco mentre facevano il bagno nonostante le condizioni proibitive del mare. E' accaduto nella tarda mattinata nell’area del Prolungamento di Savona dove un gruppo di quattro turisti provenienti da Torino si sono avventurati in mare nonostante una forte mareggiata, onde alte, vento forte e correnti di risacca. Due di loro sono stati aiutati a tornare a riva da alcune persone che si trovavano in spiaggia, un terzo è stato tratto in salvo dall'equipaggio di un elicottero e trasportato all'ospedale San Paolo di Savona per un principio di annegamento. Una quarta persona, di circa 50 anni, è stata data per dispersa ma successivamente il suo corpo è stato ritrovata poco distante. La salma è stata trasferita all'obitorio del nosocomio savonese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Testimoni hanno visto i gruppo di quattro persone avventurarsi in mare nonostante le condizioni proibitive non riuscendo più a guadagnare la riva.

LEVANTE LIGURE: CHIUSE LE SPIAGGE LIBERE. La violenta mareggiata che sta flagellando la costa della Liguria ha indotto il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, ad emettere un’ordinanza di divieto di accesso alle spiagge libere di S.Anna e di Borgo Rena. I provvedimenti sono stati eseguiti dai militari delle locamare di Sestri Levante e Riva Trigoso, mentre negli stabilimenti balneari è stata issata la bandiera rossa. La burrasca forza nove con venti da libeccio durerà, secondo le previsioni, fino a domani. I pescherecci di Santa Margherita Ligure, Chiavari e Sestri Levante sono fermi da ieri e hanno rinforzato gli ormeggi per la forte risacca interna agli approdi.