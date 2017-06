Maltempo: danni per 1,6 milioni di euro a Ravenna

Diverse centinaia di alberi caduti e una conta dei danni che, per la sola messa in sicurezza, arriva per ora a 1,6 milioni. Questo è il primo bilancio del maltempo che nel pomeriggio di ieri ha colpito il comune di Ravenna. Lo ha riferito il sindaco della città romagnola Michele De Pascale nel corso una conferenza stampa tenuta nel primo pomeriggio insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e al prefetto ravennate Bruno Corda. Una ventina le persone ferite, nessuna in maniera grave. Le ultime due sono state dimesse già nella tarda serata di ieri.

De Pascale ha anche ribadito la volontà dell’amministrazione di chiedere lo stato di emergenza, invitando i privati che hanno subito danni a presentare una prima richiesta al Comune. Richiesta che sarà appoggiata dalla Regione, come confermato da Bonaccini: «Siamo in contatto con la Protezione Civile regionale. Anche la Regione farà la sua parte».

Le scuole non hanno subito danni e, ha aggiunto il sindaco, «questa mattina si sono svolte regolarmente le sessioni degli esami di maturità negli istituti superiori». A scopo precauzionale alcuni istituti rimarranno chiusi anche domani. Ripristinata del tutto la viabilità principale, rimangono alcune strade della città chiuse per la caduta di alberi.

BOLOGNA: 60 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO. Sono una sessantina dalle 8 del mattino gli interventi fatti dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bologna per rami caduti o alberi pericolanti, a causa del forte vento. Dal capoluogo emiliano poi sono inoltre partiti uomini e mezzi in aiuto ai colleghi di Ravenna, dove ieri si è abbattuta una tempesta che ha provocato molti danni.

MUORE CICLISTA COLPITO DA UN ALBERO NEL FERRARESE. E’ morto il ciclista settantenne colpito ieri sera da un platano secolare abbattuto dal vento a Comacchio, nel Ferrarese, durante una tromba d’aria che ha colpito tutta la costa. Le condizioni dell’uomo, M.L., erano apparse subito molto gravi ai sanitari del 118. Trasportato all’ospedale di Cona, è deceduto alcune ore dopo il ricovero. Nella stessa zona alcuni automobilisti sono rimasti feriti, in condizioni non gravi, sempre a causa di alberi caduti, che hanno reso necessaria anche la chiusura per alcune ore della statale Romea. Il sindaco di Comacchio, Marco Fabbri, già durante la seduta del Consiglio ieri sera aveva disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per affrontare l’emergenza. E’ stata una notte di grande lavoro per carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile.

«Siamo vicini ai famigliari della vittima del maltempo, alle persone ferite e alle comunità locali, cui va un abbraccio sincero», ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.