Vento, alberi pericolanti a Parma e provincia: le foto

Un albero che ondeggia pericolosamente e traffico bloccato in via Spezia. Un altro altrettanto pericolante tiene sotto scacco piazzale Caduti del lavoro per ore. Infine un pesante ramo crolla sul parabrezza di un furgone parcheggiato a Panocchia. Ecco le immagini del day after forte temporale. Segnato da una nuova dose di disagi dovuti al vento che ha squassato Parma per tutto il giorno. Superlavoro ieri per i vigili del fuoco. Impegnata anche la Municipale, coi centralini roventi.

Alberi caduti e problemi anche in provincia, come si può vedere nella fotogallery che pubblichiamo.