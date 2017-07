Stoccarda fra antico e moderno: il trionfo della creatività

A Stoccarda convivono, bene, la Storia e la modernità. Antichi palazzi e chiese da una parte, architetture moderne dall'altra. Una città gradevole, che sa dare spazio tra l'altro alla cultura e alla creatività. Qui, nelle scorse settimane, l'artista parmigiana Federica Rossi ha esposto le opere della recente produzione «Between Mother and Earth», negli spazi del municipio (Rathaus).

A Stoccarda puoi entrare in un ristorante e vedere un elicottero o un divano appeso al soffitto. Nei negozi dei centri commerciali puoi vedere sculture dedicate alle scarpe, appese al muro, e tante altre curiosità. In questa gallery, ecco una serie di scorci della città tedesca.