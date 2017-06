Vasco Rossi dal palco del sound-check: "Festa contro la paura"

«Questa è una festa contro la paura, non cambieremo le nostre abitudini. Il nemico è la paura e noi non abbiamo paura». Parole di Vasco Rossi, pronunciate ieri sera al soundcheck del 'Modena Park', un evento per fedelissimi del Blasco e residenti della zona del concerto dei record di domani, dove sono attese 220mila persone. Frasi accolte da un lungo applauso sia degli oltre 10mila spettatori presenti alle "prove generali" che dai fan assiepati nelle strade immediatamente a ridosso del parco Ferrari a Modena. Il soundcheck di Vasco è stato un concerto vero e proprio, cominciato intorno alle 21 e finito dopo la mezzanotte. Il rocker ha eseguito i grandi classici della sua quarantennale carriera, ma l’organizzazione chiede il massimo riserbo sullo spettacolo andato in scena per non rovinare l’effetto sorpresa riservato ai 220mila di domani.