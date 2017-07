Il concerto di Vasco: entrati i primi 18mila fan

Notte movimentata ma senza problemi, a Modena, per il concertone di Vasco Rossi. Alle 9,30, fa sapere il Comune, circa 18mila gli spettatori entrati nell’area del 'Modena Park', dopo l’apertura anticipata di ieri sera alle 21,20 (sarebbe dovuta essere ufficialmente stamani alle 5) che ha visto Emanuele Zappia, di Domodossola, tagliare per primo il "traguardo". Tra i fan c'è anche Steve, arrivato a Modena a fine maggio per mettersi in fila in tempo fuori dal Parco Ferrari.

La situazione della viabilità è tranquilla, con aumento progressivo degli arrivi nei parcheggi. Più intensi anche i flussi pedonali dalla stazione su via Monte Kosica, dove la protezione civile ha aumentato i volontari.

Un albanese, E.K., 37 anni, già in libertà vigilata, è stato arrestato dal Reparto Prevenzione Crimine perché in possesso di un coltello a serramanico occultato sotto il sedile dell’auto e 5 dosi di cocaina. Sequestrate dalla squadra amministrativa della questura diverse confezioni di bevande, in bottiglie di vetro, in vendita in un esercizio gestito da cinesi nel centro storico la cui vendita è proibita con provvedimento del sindaco.

Contraccolpi anche sulla circolazione in autostrada.

