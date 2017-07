Rifiuti abbandonati in strada nel Reggiano: 2 parmigiani fra i 7 multati

Due parmigiani sono stati multati dal Comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) per aver abbandonato rifiuti in strada. Lo dice il sindaco di Quattro Castella Andrea Tagliavini, che pubblica le foto su Facebook e sottolinea che nel mese di giugno sono state fatte 7 multe ai "furbetti" dei rifiuti: persone che arrivano spesso da fuori e "smaltiscono" rifiuti in modo non corretto, in questo caso in una strada nella zona della tangenziale di Montecavolo (fra Quattro Castella e Puianello). Il sindaco sottolinea che sono arrivati da Parma due dei sette multati, "pizzicati" dalle telecamere.

Ecco il post di Andrea Tagliavini su Facebook:

Cari amici, continua con fatica la nostra battaglia contro i furbetti del cassonetto. Ecco alcune immagini di quello che accade in via Piave vicino alla rotonda sulla tangenziale di Montecavolo. Sono soddisfatto che ognuno di questi si sia preso una multa di 100€. Sul nostro comune ci sono tre isole ecologiche in cui portare quei rifiuti, perché abbandonarli vicino ai cassonetti in spregio all'ambiente, al decoro, ai residenti della zona e ai cittadini corretti e per bene che rispettano le regole? Sono 7 le sanzioni fatte nell'ultimo mese, quasi tutte imprese o cittadini provenienti da fuori comune, due addirittura da Parma. Se siete d'accordo con me proseguiremo a sanzionare questi comportamenti senza arretrare di un millimetro.