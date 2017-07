Camion contro pullman in Baviera: 18 morti, si teme per i dispersi

Gravissimo incidente stradale in Baviera. Si sono scontrati un camion e un pullman sull'autostrada A9: ci sono almeno 18 morti e diversi dispersi. La polizia tema che i dispersi possano essere «morti nel bus in fiamme», anche se «c'è un barlume di speranza circa il fatto che qualcuno, in preda allo shock, sia potuto scappare via».

Sul pullman c'erano 46 passeggeri e due conducenti: i feriti sono 30. Sul posto elicotteri e numerosi mezzi di soccorso. L’autostrada è stata chiusa al traffico.

Sul pullam viaggiava un gruppo di anziani della Sassonia diretti al Lago di Garda per le vacanze. Lo scrive Bild on line. Secondo il bilancio della polizia 30 passeggeri sono rimati feriti e si temono 18 morti.