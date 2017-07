Sono uscite per l'ultima volta dal condominio in cui avevano trovato casa e futuro. Sono uscite cadaveri, accolte in due sacchi scuri, Patience e Maddy, sotto gli occhi straziati dei loro cari, degli amici e dei vicini. Qualcuna ha accompagnato l'addio con canti e preghiere, e con un commovente abbraccio al mezzo dell'Assistenza Pubblica.

Tra "perchè" che si rincorrono: una tragedia che nessuno sa spiegare.