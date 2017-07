Rintracciato e fermato alla stazione Centrale di Milano dalla Polfer. Non solo: avrebbe confessato l'uccisione della mamma e della sorellina, Solomon Nyantakyi, 21 anni, ex promessa del Parma Fc ma soprattutto figlio di Patience e fratello di Magdalene.

Era lui, scomparso e irrintracciabile telefonicamente dai momenti successivi al duplice delitto, il sospettato principale.

Il 21enne - convocato in prima squadra diverse volte da Donadoni, nell’anno del crac del Parma Fc, e oggi in un momento di grande crisi personale e di problemi con alcol e droga, secondo chi lo conosceva bene - è stato bloccato dagli uomini della Polfer milanese grazie al lavoro sui filmati delle telecamere della stazione di Parma effettuato dalla Polfer parmigiana. Il ragazzo, dunque, sarebbe salito su un treno e avrebbe raggiunto Milano. Diretto poi chissà dove.

Direzione inversa, e dolorosissima, per il viaggio di ritorno del padre, Fred Nyantakyi, che si era trasferito a Londra per lavoro da circa un mese e mezzo, Il padre dei tre ragazzi e marito della donna uccisa, dopo essere stato dipendente per 15 anni di una azienda di prodotti gastronomici del Parmense, ha deciso di tentare la fortuna nella capitale britannica e non aveva nascosto il desiderio di poter trasferire tutta la famiglia.

