Duplice omicidio, Solomon sarebbe stato fermato a Milano

Rintracciato e fermato a Milano dalla polizia. E' questa la notizia che trapela su colui che da ieri sera è il ricercato per il duplice omicidio di Patience e Maddy Nfum, ossia il figlio e fratello Solomon, 21 anni ed ex promessa del Parma Fc.

Il ragazzo per tutta la serata di ieri era rimasto irreperibile mentre il suo cellulare risultava spento. E' stato un ex giocatore della primavera del Parma, convocato in prima squadra diverse volte da Donadoni, nell’anno del crac del Parma Fc .