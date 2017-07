Insolito Festival, dal 17 al 19 luglio

Il calendario della terza settimana della rassegna teatrale estiva del Giardino Ducale propone tre appuntamenti di spicco tra danza, musica dal vivo e circo contemporaneo



Parma, 14 luglio 2017 – Esprimono le passioni e i sogni delle nuove generazioni con il linguaggio potente ed energico del circo contemporaneo. Sono gli acrobati, attori, giocolieri e musicisti della Compagnie DeFracto, che si esibiscono a Parma per la prima volta, ospiti di Insolito Festival, martedì 18 e mercoledì 19 luglio. «Flaque», questo il titolo della performance dei giovani artisti francesi, è uno dei tre spettacoli del ricco programma settimanale della rassegna estiva del Giardino Ducale promossa da Micro Macro e dal Teatro delle Briciole con il Comune di Parma: tre creazioni che sconfinano con estrema libertà tra teatro fisico, musica dal vivo, danza e circo contemporanei.

Il 17 luglio il cartellone offre due spettacoli rivolti agli adulti. Alle 20.45 la facciata del Palazzo Ducale diventa lo straordinario fondale di un incontro di linguaggi tra la danza contemporanea e la musica di Steve Reich. Un dialogo che si sviluppa tra l’esecuzione per chitarra elettrica e live electronics di Stefano Spinaci e la danza di tre interpreti femminili, firmata dalla coreografa Maria Francesca Guerra. La musica incalzante e ipnotica di Reich crea nuovi intrecci ritmici e visivi con il linguaggio corporeo delle danzatrici e quello architettonico dell’edificio monumentale («Electric counterpoint», in collaborazione con Network Anticorpi - Azione Danza Urbana XL, ingresso gratuito).

Alle 21.30 ci si sposta all’Arena estiva del Teatro al Parco, dove il corpo diventa fonte di ironia, di felicità, di libertà, di umorismo in «R.osa. 10 esercizi per nuovi virtuosismi». La coreografa Silvia Gribaudi, anche produttrice dello spettacolo con La Corte Ospitale, si ispira a Botero e al mondo anni ’80 di Jane Fonda, per raccontare un movimento senza limiti, un corpo che si ribella alla gravità, che sa, come suggerisce il titolo, osare e scoprire la propria bellezza. Sola in scena ma in empatia con il pubblico, la rivelazione Claudia Marsicano, finalista nel 2016 al premio Ubu, l’Oscar del teatro italiano, nella categoria under 35, vive con energica leggerezza questa audacia coinvolgendo gli spettatori nella propria dirompente corporeità (intero 5,00 €, ridotto 3,00 €)



Protagonisti assoluti, il 18 e 19 luglio alle 21.30 all’Arena estiva del Teatro al Parco, i DeFracto con «Flaque». Lo spettacolo è rivolto ad adulti e bambini dai 7 anni. Fare circo contemporaneo, per i giovani artisti francesi della Compagnie Defracto, è un modo di essere, di stare al mondo, di inventare un linguaggio personale che si esprime senza bisogno di parlare. Le piroette, le acrobazie, le giocolerie, le complicità di situazioni e la danza esplosiva di Guillam Martinet e Eric Longequel, in dialogo con la musica elettroipnotica del dj David Maillard trasmettono agli spettatori un’energia contagiosa, e li trasportano in un universo dove le regole sono costruite per essere trasgredite. (intero 5,00 €, ridotto 3,00 €).

Durante gli spettacoli sarà presente il Cariol di Annamaria Senatore con frutta fresca di stagione e succhi. In occasione di «R.osa» e di «Flaque» sarà aperto anche «Insolito Bar». In caso di maltempo gli spettacoli hanno luogo al Teatro al Parco in sala climatizzata.

Dal lunedì al giovedì è sempre aperto nella Sala Baliatico dell’Ospedale Vecchio, in Via d’Azeglio, e pronto a ricevere nuove e gradite donazioni, il «MooP, Museo degli Oggetti Ordinari di Parma».

Informazioni 0521 989430-992044, www.insolitofestival.org.