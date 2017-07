I ladri non si fermano al posto di blocco e travolgono due carabinieri

Non si è fermato a un posto di blocco mandando due carabinieri all'ospedale. È finita così l'altra notte folle fuga di due persone a bordo di un furgone con cui avevano appena commesso un furto ai danni di un bar di Pilastro. Un furgone, risultato rubato, che comunque aveva già destato dei sospetti poche ore prima nella zona industriale di via Spezia.

L'altra notte, intorno alle 4, i carabinieri di Parma, diretti sul luogo del furto, l'hanno incrociato in via Langhirano mentre si stava dirigendo verso Parma. Si sono perciò lanciati al suo inseguimento. Nel frattempo una pattuglia della stazione di Vigatto, sulla rotatoria tra strada Martinella e via Donatori del Sangue, si è messa addirittura di traverso per sbarrare la strada ai fuggitivi. Ma l'autista del furgone non ha rallentato, anzi ha accelerato travolgendo l'auto dei militari. Dopo lo scontro i due malviventi di sono dati alla fuga nei campi facendo perdere le loro tracce. La peggio l'hanno avuta i due carabinieri travolti dai malviventi: un militare ha riportato ferite guaribili in dieci giorni mentre un altro ha riportato la frattura scomposta del femore. Verrà operato lunedì. I carabinieri sono comunque riusciti, all'interno del furgone, a recuperare il registratore di cassa rubato nel bar.