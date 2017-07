E’ morto a 89 anni l'attore americano Martin Landau. Negli anni '70 interpretò John Koenig, comandante della base lunare Alpha, nella serie fantascientifica "Spazio 1999".

Vincitore di un premio Oscar come non protagonista per la sua interpretazione di Bela Lugosi in 'Ed Wood’del 1994, Landau è deceduto sabato scorso in seguito a complicazioni improvvise durante un ricovero in un ospedale di Los Angeles. Nella sua lunga carriera tra cinema e televisione, Landau è apparso in numerosi serie tv tra cui "Missione Impossibile" e, come detto, "Spazio 1999".